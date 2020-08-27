Отель «Сталинград» не пережил пандемию

В Волгоградской области сейчас за малым и среднем бизнесом ведут контроль, чтобы предприятия соблюдали требования по недопущению распространения коронавируса. Межведомственные комиссии постоянно проверяют магазины, аптеки, салоны красоты и даже управляющие компании. Однако не все предприниматели, особенно те, что работают в сфере услуг, подготовились к пандемии должным образом. Нарушения санитарных норм выявили в гостинице «Сталинград», которая находится на Мамаевом кургане.

Региональное управление Роспотребнадзора выдало руководству отеля предписание о проведении дополнительных профилактических мероприятий. Однако исправлять недочеты в гостинице не стали. Как рассказали «КП-Волгоград» в управлении Роспотребнадзора, когда проверяющие пришли в гостиницу во второй раз, нарушения были те же — их никто и не думал устранять. Например, в «Сталинграде» не проводили обеззараживание воздуха спецоборудованием, а сотрудникам и гостям не измеряли температуру тела.

На владельцев гостиницы было возбуждено административное дело. Центральный районный суд Волгограда своим решением приостановил деятельность комплекса на 30 суток.