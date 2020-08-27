На проект реконструкции ЦУМа в Волгограде потратят почти 60 миллионов рублей

По задумке старенький Универмаг должен превратиться в прекрасный культурный центр. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Управление капитального строительства Волгоградской области объявило тендер: ищет организацию, которая возьмется разработать проект реконструкции знаменитого волгоградского ЦУМа. Денег не жалеют: из областного бюджета на эти цели выделяют почти 60 миллионов рублей. Если точнее – 59,3 миллиона (как следует из документов, представленных на сайте Госзакупок).

За эти деньги подрядчик должен не только провести полное обследование здания (которое является объектом культурного наследия), но и придумать, как сохранить его историческую ценность, при этом сделать современным и комфортным.

Напомним, весной 2020-го ЦУМ передали музею имени Машкова. Его сотрудники уже даже представили свой дизайн-проект, каким бы они хотели увидеть помещения после реконструкции. Теперь от виртуальных идей переходят к реальным документам. Проект должен быть готов к ноябрю 2021 года. То есть на все про все у подрядчика будет чуть более года.

Проект реконструкции должен быть готов к ноябрю 2021 года.

При этом проект должен будет получить одобрение не только в государственных инстанциях, но еще и в облкультуре и в музее Машкова. А требования они выставляют высокие. В подвале ЦУМа планируют разместить туалеты и гардероб, на первом этаже по плану будут туристический центр и два арт-кафе, а также творческая мастерская для взрослых, детский центр, инклюзивный музей, книжная и художественная лавки, ресепшн и технические помещения. На втором этаже планируют разместить мультимедийную выставку, интерактивную экспозицию и лекционное пространство FORUM. Третий этаж отдают под концертные площадки и музейные экспозиции. На 4-м этаже будут кинотеатр, конференц-зал и информационно-образовательный центр, а еще библиотека и залы для федеральных выставок. На пятом этаже в одном крыле будет ресторан, в другом – выставка и архив.