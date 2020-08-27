В Волгограде нефтевоз протаранил мост

Водитель грузовика не вписался в поворот. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волгограде опять ЧП с грузовиком, перевозящим топливо. Не успели волгоградцы отойти от взрыва газовоза (которое произошло на заправке в Тракторозаводском районе), как на юге Волгограда едва не рванул нефтевоз. Случилось это сегодня днем, 27 августа, Грузовик с огромной бочкой горючего врезался в опору путепровода. Жуткие кадры с места происшествия тут же облетели все группы в соцетях. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, водитель нефтевоза МАН не справился с управлением.

- 45-летний водитель так разогнался по улице Фадеева в сторону улицы Довженко, что на затяжном повороте не справился с управлением, и машину вынесло с проезжей части на обочину и дальше в железобетонную опору ж/д моста, - рассказывают подробности случившегося в региональном Главке.

Удар был сильным: кабину водителя смяло в гармошку. Мужчину с множественными травмами увезли в больницу.