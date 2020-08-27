Притворялись родней и просили деньги: волгоградские заключенные по телефону обманывали россиян

В отношении аферистов возбудили уголовные дела Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Каждый день в полицию Волгоградской области поступают десятки заявлений о мошенничествах по телефону. Аферисты получают номера россиян и с утра до ночи названивают потенциальным жертвам. Двое таких «работали», сидя в тюрьме Камышина. 36-летний и 43-летние осужденные с утра до ночи разводили россиян. На их схемы попались жители Владивостока, Иркутской области и Забайкальского края.

- Они представляясь близкими родственниками, сообщали, что якобы совершили ДТП и просили перечислить 10 до 50 тысяч рублей. Поверившие им граждане после перевода узнавали, что их обманули, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Как оказалось, работу в колонии организовали двое мужчин и женщина из Волгограда. Они снабжали заключенных всем необходимым. В их квартирах нашли мобильные и ноутбуки, банковские карты и симки. Пока в полицию обратились 10 потерпевших, перечисливших этим мошенникам более 300 тысяч рублей.

В отношении всех возбудили уголовные дела. Что касается осужденных, то один еще отбывает первый срок, а второй в день освобождения снова попал в следственный изолятор.