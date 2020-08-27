Спасатели обезвредили бомбу рядом со школой в центре Волгограда

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде при проведении строительных и ремонтных работ продолжают находить боеприпасы времен Сталинградской битвы. Очередная авиационная бомба была обнаружена в Центральном районе города-героя. Причем рядом с частной школой. По улице Ткачева сейчас подрядная организация строит новый спортивный комплекс на месте здания школы олимпийского резерва. И во время земляных работ несколько дней назад строители как раз и обнаружили фугасную авиационную бомбу ФАБ-50.

Сегодня взрывоопасную находку пиротехнический расчет из Ростова-на-Дону вывез на безопасное расстояние от города, где бомба была подорвана. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Волгоградской области, донские пиротехники регулярно приезжают в наш город, чтобы обезвредить найденные отголоски Сталинградской битвы.