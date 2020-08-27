Танки, боевые машины пехоты, солдатская каша и стрельба из оружия: волгограцы могут познакомиться с боевой мощью страны

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

В течение нескольких дней на военном полигоне в Среднеахтубинском районе будет вся мощь российской армии. Танки Т-90А и Т-72Б3, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Всего более 20 единиц спецтехники показаны во всей красе всем желающим, кто посетит открывшийся военно-технический форум «Армия – 2020». Масштабное мероприятие, между прочим, носит международный статус.

Проходит форум проходит с 27 по 29 августа на площадке парка «Патриот» в Среднеахтубинском районе. Ранее это место было известно как авиационно-спортивный клуб имени Числова. Гости армейского форума смогут не только осмотреть всю представленную технику, пообщаться с военнослужащими и отведать солдатскую кашу, но также попробовать свои силы в стрельбе из оружия. Все это будет проходить под взором специалистов. А молодые люди, кто проникнется армейским духом, смогут записаться в ряды Вооруженных сил Российской Федерации. На форуме работает мобильный пункт отбора на службу по контракту. Свободное посещение площадки - с 10 до 16. Динамический показ вооружения проходит в 11.00, а спустя 25 минут - в 11.25 - демонстрация возможностей танка Т-90, остальные мероприятия проходят в течение дня. Как добраться: п. Средняя Ахтуба, парк «Патриот».

В день открытия «Армии - 2020» гостями форума стали ветераны, с которыми встретились губернатор Андрей Бочаров и командир 20-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады Вадим Клименко. Глава региона отметил, что в парке «Патриот» реализуется масштабный совместный проект Волгоградской области и Министерства обороны России по возрождению авиационно-спортивного клуба.

- В течение этого года представим план развития кластера на территории бывшего «Юного ястреба», в него включили и дополнительные площадки, - заявил Андрей Бочаров. - Такого парка в регионе еще не было, и мало где в России есть.

«КП-Волгоград» узнала в администрации области, что для парка приобретены самолеты АН-2 и АН-2ПК, парашютно-десантная экипировка, построены корпуса по летной и парашютной подготовке, а также казармы и музей. На этом модернизация материально-технической базы не завершена. Сейчас возводится командно-диспетчерский пункт, общежитие для студентов. Новая инфраструктура позволит обучать новичков-парашютистов и создаст условия для опытных покорителей неба.