7 суток и 2 года без футбола: москвича наказали за дымовую шашку на стадионе «Волгоград Арена»

Два года москвичу нельзя посещать официальные игры. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Дымовая шашка для футбольного болельщика – способ выразить эмоции во время игры любимой команды. Правда, с точки зрения закона использование пиротехники на стадионе запрещено и карается строго. Фанатам даже приходится выбирать: болеть за любимый клуб заметно и ярко или тихонько посещать матчи. Москвич Поликарпов, побывавший 26 августа на «Волгоград Арене», где в рамках РПЛ сыграли «Ротор» и «Спартак» со счетом 0:1, выбрал первое и бросил дымовую шашку в толпе народа.

Сегодня Центральный районный суд Волгограда огласил наказание для нарушителя правопорядка.

- Поликарпов признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток, с запретом на посещение мест проведения официальных соревнований в дни их проведения на срок 2 года, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе облсуда.