Волжанин за рулем «Пежо» врезался в столб на трамвайных путях и погиб

27 августа около девяти утра в Волжском произошла жуткая авария. Горожане, спешившие на работу, стали очевидцами того, как на улице Александрова насмерть разбился 32-летний водитель «Пежо». Движение на дороге довольно оживленное, плюс ходит общественный транспорт. Собственно, иномарка оказалась посреди трамвайных путей. Водитель не справился с управлением и врезался в световую опору №124. Машина перевернулась прямо на рельсах.

- Водитель двигался по Александрова со стороны 6 Автодороги в сторону Пушкина, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием и наездом на световую опору, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Салон оказался смят, волжанин не смог бы выбраться, даже если был бы в сознании. Известно, что он получил травмы и скончался на месте до госпитализации.

- Устанавливаются все обстоятельства ДТП, - добавили в ведомстве.