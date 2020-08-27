Следователи Волгограда просят помочь найти двух парней, ограбивших подростка

Грабителей зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. Фото СУ СК по Волгградской области.

С момента, когда на севере Волгограда двое неизвестных парней ограбили 16-летнего подростка, прошло восемь месяцев. Но следователи никак не могут поймать преступников, поэтому обратились сегодня за помощью к волгоградцам. Вдруг узнаете грабителей, сообщите.

А произошло это еще 23 ноября 2019-го. К подростку, который стоял у киоска, расположенного неподалеку у памятника Михаилу Паникахе в Краснооктябрьском районе Волгограда, подошли двое парней. Одному на вид примерно лет 17, второй постарше – лет 20. Они попросили у школьника мобильный телефон позвонить. Но едва смартфон оказался у них в руках, они бросились наутек.

По факту открытого хищения имущества следователи Краснооктябрьского района сразу завели уголовное дело. Но вычислить преступников не удавалось. А сегодня в ходе изучения видеозаписей с камер, которые могли попасться на пути беглецов, следователям удалось их зафиксировать. Теперь надо установить их личности, за помощью в этом вопросе и обращаются к волгоградцам.

- Если вы узнали парней, попавших на видео, сообщите, пожалуйста, либо в отделение дежурных следователей СУ СК: 8 (937) 724-26-46, 8 (937) 729-87-98, (8442) 30-20-20, либо в Краснооктябрьский следственный райотдел по телефонам: (8442) 76-36-55, 8 (927) 530-84-33, - просят следователи горожан. Уточняя: «Конфиденциальность гарантируется».

Приметы грабителей:

Одному на вид 17-20 лет, худой, рост примерно 175 сантиметров. В день нападения на нем были светло-синие джинсы, темная куртка, черная шапка с помпоном и белыми значками на ней.

Второй грабитель чуть повыше ростом – примерно 180 сантиметров, на вид ему также 17-20 лет. Худощавый. В тот день на нем были светло-синие джинсы и короткая темная куртка с высоким воротником.