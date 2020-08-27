Под Волгоградом перевернулся грузовик: один пострадавший

Виновник аварии выехал на полосу встречного движения Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Одна из самых распространенных причин аварий на трассах Волгоградской области – выезд на полосу встречного движения для обгона. Порой водители рискуют всем, лишь бы сэкономить время в пути. Но на деле выходит совсем обратное: или госпитализация, или смерть. Так, около шести утра 26 августа в больнице с серьезными травмами оказался 32-летний мужчина.

Ранним утром он ехал за рулем «ГАЗа» по дороге «Каспий» со стороны Москвы в сторону Волгограда.

- На 727 километре не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомашиной «КамАЗ» под управлением 53-летнего жителя Дагестана, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Грузовик перевернулся посреди дороги, а его владельцу едва удалось выжить. По факту аварии поводится проверка.