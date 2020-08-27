«Волгоград Арена» установила рекорд посещаемости в 5 туре РПЛ

На гостевом секторе яблоку негде было упасть Фото: Екатерина СИМОХИНА

Встреча «Ротора» и «Спартака» оправдала все ожидания. Эмоции били через край и на футбольном поле, и на трибунах стадиона. Фанаты команд соревновались между собой, кто кого перекричит. Поклонники «Спартака» пытались оставаться услышанными на фоне многотысячной армии волгоградских болельщиков. Москвичей на матче было предостаточно. И общими усилиями болельщиков двух клубов «Волгоград Арену» накануне посетили 18139 человек. Матч «Ротор» – «Спартак» стал самым посещаемым в 5-м туре РПЛ.

Даже центральные встречи тура, которые прошли в Краснодаре и Москве, не смогли навязать конкуренцию «Волгоград Арене» в заполняемости стадионов. За противостоянием «Краснодара» и ЦСКА воочию наблюдали 6077 зрителей. Еще меньше было болельщиков на матче «Динамо» и «Зенита» в Москве – 5885. А на второй строчке посещаемости игр 5-го тура стала дуэль «Ростова» и «Урала». На ней присутствовали 11353 любителя футбола.

Для «Волгоград Арены» аудитория в 18139 зрителей – рекорд текущего сезона. Ранее встречу «Ротора» с «Зенитом» посетили 12438 болельщиков, а матч с «Сочи» – 14077 человек. После пяти проведенных туров РПЛ больше всех зрителей собирали домашние матчи «Зенита». В 3-м туре игру петербуржцев с ЦСКА посмотрели 28602 болельщика. А на игре 4-го тура сине-бело-голубых с «Тамбовом» были 20782 человека.

Напомним, футбольные стадиона в Российской премьер-лиге пока не могут собирать аншлаги из-за ограничений по коронавирусу.