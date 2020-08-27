Неправильно готовили: 10 волгоградцев отравились неядовитыми грибами

Грибы нужно не только правильно собирать, но и готовить. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Многие волгоградцы с нетерпением ждут сезон грибов, чтобы запастись баночками маринованного продукта собственного приготовления. Но иногда самые банальные ошибки приводят к госпитализации. В 2020 году с отравлением в больницы попали 10 жителей Волгоградской области. Самым юным пациентом стал ребенок до 14 лет. Летальных исходов нет, но статистика тревожная: все грибы оказались неядовитыми, а главной причиной интоксикации стали нарушения при готовке.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует термическую обработку, никогда не использовать хоть немного испорченные, старые или переспелые грибы. Даже хранение в холодильнике свыше 3 часов уже риск. Опытные грибники знают, как не набрать корзину мухоморов, но даже съедобные сыроежки могут спровоцировать серьезное отравление.

- В старых грибах, наряду с полезными веществами, часто имеются продукты разложения белков, пагубно влияющие на организм человека. Поэтому пригодными для пищи являются только сравнительно молодые грибы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.