Москвич взорвал петарду на матче волгоградского «Ротора» со «Спартаком»

Впереди у гостя – судебные разбирательства. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

26 августа на стадионе «Волгоград Арена» во время матча «Ротор-Спартак» прозвучал хлопок. В этот момент за игрой наблюдали 18139 болельщиков. Силовикам, которые охраняли общественный порядок, удалось избежать паники и оперативно задержать виновника происшествия. Оказалось, 32-летний москвич, приехавший поболеть за своих, бросил дымовую шашку. Его увели для выяснения обстоятельств.

Впереди у гостя – судебные разбирательства. Административное дело рассмотрит суд Центрального района. За использование пиротехники мужчине грозит штраф, арест или того хуже – запрет посещать официальные матчи на срок вплоть до семи лет.

- Отметим, что для обеспечения охраны порядка задействовали 338 сотрудников, а также 20 представителей казачества, 76 работников частных охранных структур, 330 военнослужащих Росгвардии, 700 контролеров-распорядителей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.