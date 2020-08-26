Описывая красоты Мамаева Кургана, немецкий тренер "Спартака" заговорил на русском

Фото: ФК Спартак Москва

«Спартак» победил на выезде «Ротор». Матч на «Волгоград Арене» завершился со счетом 1:0 в пользу москвичей. Играя большую часть времени в контроль мяча, спартаковцы могли и лишиться очков. Под занавес встречи «Ротор» осмелел и шел вперед. Но «Спартак» выстоял.

«НАДО БЫЛО ЗАБИВАТЬ ЕЩЕ»

Доменико Тедеско отметил, что в таких играх важно увеличить преимущество в счете. Иначе можно пропустить ответный мяч, когда силы у футболистов заканчиваются.

- Была непростая игра, - подчеркнул рулевой красно-белых. - Особенно тревожными были последние 20 минут. В таких играх важно забивать второй мяч и заканчивать тем самым матч. Если этого не сделать, то игра принимает интересный поворот. Соперники при такой поддержке трибун начинают рисковать. Всегда не просто обороняться в таких условиях. У нас защищалось буквально десять человек плюс вратарь. Нужно было забивать еще и решать исход вторым голом. Тем не менее, рады победе. Три очка в копилку.

- Сегодня «Спартак» очень много владел мячом. Видите ли прогресс команды в позиционных атаках?

- Безусловно прогресс есть в том, как ребята видят зоны, как взаимодействуют игроки центра поля. Это позволяет нам достаточно гибко атаковать. При владении мячом, конечно, нужно использовать свои моменты. Они у нас сегодня были. В противном случае есть шанс получить контратаку. В первом тайме и начале второго нам удавалось контрпрессинговать, в конце стало тяжело это делать. Мы не успевали расставиться по зонам, теряли мячи. Сегодня много раз выручил команду Александр Максименко. Большое спасибо ему за это.

- Довольны сегодня действием вашей команды в обороне?

- В целом остался доволен работой команды в обороне. Особенно в первом тайме. Мы не давали «Ротору» времени на принятие решений, заставляли их играть длинными передачами. Мы держали структуру, боролись за верховые мячи. Во втором тайме, безусловно, нужно было забивать еще. Бакаев, Зобнин, Соболев бежали вперед. Но при атаках важно возвращаться в оборону как можно быстрее. Если этого не сделать, то появляются зоны, которыми соперник может воспользоваться. И «Ротор» несколько раз провел быстрые контратаки.

«ВОЛГОГРАД АРЕНА» ВПЕЧАТЛЯЕТ

Немецкий тренер «Спартака» также рассказал о своих впечатлениях от волгоградского стадиона.

- Отличная атмосфера. Болельщики, несмотря на то, что «Ротор» проигрывал, гнали свою команду вперед до финального свистка. Понравился и сам стадион. Удалось его увидеть со стороны во время прогулки на Мамаевом кургане. В ночной подсветке стадион выглядит очень красивым в цветах российского триколора. Это впечатляет.