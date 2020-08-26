В сентябре запустят прямой самолет из Волгограда в Екатеринбург

Аэропорт Волгограда постепенно расширяет географию полетов. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Авиаперевозчики постепенно возвращаются на рынок, наверстывая упущенное за время карантина. Увеличивается и число авиарейсов из Волгограда. На сегодняшний день три авиакомпании уже осуществляют ежедневные полеты из аэропорта Гумрак в Москву и Питер, дважды в неделю самолеты летают в Астрахань, Казань и Челябинск, трижды – в Краснодар и и Уфу. В Сочи из Волгограда борт отправляется четыре раза в неделю. Появился и рейс в Самару. Дважды в неделю выполняются полеты в Новосибирск и Симферополь. А скоро в расписании воздушной гавани появится еще один рейс – в Екатеринбург.

- В сентябре ожидается открытие еще одного направления – «Волгоград-Екатеринбург». Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings. Предположительно самолеты будут летать четыре раза в неделю, - приоткрыли завесу тайны в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

А вот за границу из Волгограда пока не улететь. Рейсы в Турцию (Даламан, Анталью и Салоники), в Тунис (Энфида) и а Армению (Ереван) пока приостановлены.