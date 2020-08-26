В 2020 году IT-мошенники обманули уже более четырех тысяч волгоградцев

- С начала 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано 4029 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Это в два раза больше, чем в прошлом году, - такую статистику озвучил на совместном совещании волгоградской полиции и руководителей банков замначальника отдела угрозыска регионального Главка Евгений Тарабановский. В основном, речь идет о кражах с банковских карт. Правоохранители связывают это с ростом безналичных расчетов, число которых особенно увеличилось в период карантина из-за коронавируса.

Сегодня сотрудникам полиции и банками удалось выработать алгоритм действий в таких ситуациях, но есть еще ряд проблем, которые сегодня, 26 августа и обсуждали на совместном совещании. Говорят, поймать IT-мошенников можно, если действовать быстро.

– Чем оперативное следователь получит информацию о движении украденных средств и реквизитах мошенников, тем выше вероятность их найти и задержать, - согласен управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ банка России Михаил Белов.

В этом направлении договорились и работать.