Вице-капитан «Ротора» Антон Пискунов не будет играть со "Спартаком"

Еще недавно с афиш Антон Пискунов зазывал болельщиков на матч. Сам он его увидит вместе с ними. Фото: СК Ротор.

Один из лидеров «Ротора» Антон Пискунов не сыграет с московским «Спартаком». Для болельщиков стало неприятным сюрпризом отсутствие защитника в стартовом составе. Для самого Пискунова и игроков это не сюрприз - уже несколько дней футболист отстранен от занятий команды. По имеющейся у «КП-Волгоград» информации, после матча с "Сочи" он тренируется с юношеской командой «Ротора», тренирует которую Алексей Жданов.

Пока не известно, что послужило поводом для такого решения тренерского штаба «Ротора». В игре 4-го тура Российской премьер-лиги Пискунов был заменен на 77-й минуте. При этом защитник, как можно было наблюдать со стороны, был недоволен, что наставник сине-голубых Александр Хацкевич его заменил. После матча главный тренер «Ротора», отвечая на вопрос корреспондента «Комсомолки» о причинах замены Пискунова, причиной решения назвал мышечные спазмы у игрока.

В клубе пока не опровергли и не подтвердили перевод футболиста в дубль.

Антон Пискунов выступает за «Ротор» с 2017 года. Он является вице-капитаном команды. А на матчи с «Динамо» и «Ахматом» в этом сезоне Пискунов выходил с капитанской повязкой. Игра со «Спартаком», наверняка, для защитника сине-голубых могла стать принципиальной. Пискунов является воспитанником красно-белых.