В Волгограде, Волжском и Калаче зафиксировали прирост ковидных больных

В волгоградские больницы с коронавирусом поступает столько же новых больных, сколько и выписывают после выздоровления. Фото: Иван МАКЕЕВ

Волгоградцы еще верят, что «пророчества» о второй волне коронавируса этой осенью все-таки не сбудутся. Но по мере увеличения в регионе числа заболевших COVID-19 эти надежды тухнут. Вот сегодня, 26 августа, в Волгоградской области было зарегистрировано уже 108 новых ковидных пациентов, а наш регион опять попал в «десятку» самых опасных в России. Новые вспышки у нас зарегистрированы в Волжском (плюс 18 пациентов) и Калаче-на-Дону (плюс 12), где ковид занесли в психинтернат. А всего в географию распространения COVID-19 в области сегодня попали 18 районов, не считая Волгограда и Волжского.

В областном центре меньше зараженных не становится: сегодня плюс еще 44 новых пациента. Еще пятеро добавилось и в статистику ковида в Котовском районе. По четыре случая – в Светлоярском и Камышинском районах. По два – в Чернышковском, Еланском, Серафимовичском, Клетском, Ольховском, Кумылженском и Новоаннинском. По одному заболевшему добавилось также в Жирновском, Суровикинском, Киквидзенском, Среднеахутинском, Ленинском, Нехаевском и Михайловском.

География распространения коронавируса опять ширится. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, в число новых пациентов попал младенец первого года жизни и восемь детей – четыре ребенка дошкольного возраста и четыре школьника, а еще один – подросток.