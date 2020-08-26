Под Волгоградом главу поселения оштрафовали за муниципальные контракты с дочерью

По инициативе прокуратуры Волгоградской области антимонопольщики привлекли к административной ответственности главу Рассветинского сельского поселения и его дочь, занимавшуюся бизнесом. Как оказалось, родственники заключали муниципальные контракты, хотя это был прямой конфликт интересов, он нарушал законодательство о конкуренции.

Целях пять лет чиновник платил ИП бюджетные деньги за услуги по пожарной безопасности.

- Предметом контрактов на общую сумму более 250 тыс. рублей являлись услуги по пожарной опашке, вывозу твердых бытовых отходов, работы по расчистке дорог от снеговых заносов, - рассказали «КП-Волгоград», в пресс-службе областной прокуратуры.

В итоге УФАС оштрафовал главу и его дочь на 20 и 15 тысяч рублей соответственно, а надзорные органы проследят за исполнением принятого решения.