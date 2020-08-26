В Волгограде опять закрыли движение по улице Козловской

Транспорт на время ремонта теплотрассы пустят в объезд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Не успели волгоградские водители порадоваться, что закопали все ямы и убрали ограждения на улице Козловской в Ворошиловском районе Волгограда, как ее опять перекрыли. Да, и опять раскопали, а транспорт пустили в объезд.

- Рабочие заменят здесь еще один фрагмент трубы (уже третий) в рамках подготовки к отопительному сезону. Для минимизации потерь тепла специалисты обработают трубопроводы жидкой теплоизоляцией, - поясняют в «Концессии теплоснабжения».

Речь идет о теплотрассе диаметром 400 мм, которая проходит по улице Козловская. На этот раз меняют участок трубы в границах - от улицы Академическая до улицы Огарёва.

Ну, а так как теплотрасса проходит под проезжей частью, то на время работ придется перекрыть движение на данном участке.

- Дорога будет перекрыта для транспорта до 22.00 27 августа, -уточняют в ресурсоснабжающей организации.

Машины на это время пустят в объезд по улицам Академической, Социалистической, Рабоче-Крестьянской, Баррикаднй и, Профсоюзной. Дорожные указатели и информационные щиты на улице Козловской уже установили. Водители, возьмите на заметку.