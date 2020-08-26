Новые кресла и новый манеж: после карантина волгоградский цирк обещают полностью обновить

Обещают, что за три года в здании цирка проведут грандиозный ремонт. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Сегодня, 26 августа, Росгосцирк устроил презентацию новой творческой команды и рассказал о 12-ти новых премьерах, которые подготовили к новому сезону. И хотя цирки открылись еще не во всех регионах, артисты уже готовы очаровывать и удивлять своих зрителей. Точную дату открытия волгоградского цирка пока не называют. Но уже известно, что первыми после карантина сезон у нас будет открывать цирковая программа «Тотем». С этой программой циркачи приехали в Волгоград в марте и успели дать всего несколько представлений, поэтому именно они и продолжат свое турне в нашем городе.

Рассказало руководство Росгосцирка и о планах по реконструкции волгоградского здания, которое сегодня находится в не самом лучшем состоянии.

- Планы остались в силе: капитальная реконструкция волгоградского цирка запланирована на 2021-2024 годы. Там планируют обновить не только зрительный зал и старые кресла (на которые часто жаловались волгоградцы, - примечание автора), но и коммуникации и внутренние помещения. Я обещаю волгоградцам, что цирк у вас будет прекрасным, только, пожалуйста, немножко подождите, - заверил на пресс-конференции в ТАСС гендиректор ФКП "Российская государственная цирковая компания" (Росгосцирк) Владимир Шемякин.

Напомним, весной говорили о миллиарде рублей, которые планируют вложить в обновление волгоградского цирка.