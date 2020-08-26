В Волгоградской области число безработных выросло до 8,7%

Коронавирусная пандемия заметно обострила ситуацию с безработицей по всей стране. За период самоизоляции многие попросту лишились источников доходов и уже не смогли найти другие. Об этом говорит статистика.

Уровень безработицы в Волгоградской области резко возрос в июле 2020 года: по данным Росстата, опубликовавшим статистику «Занятости и безработица в РФ», нуждающихся в трудоустройстве волгоградцев теперь 8,7% от общего числа жителей, или 108,6 тысяч человек. Это на 0,6% выше, чем во 2 квартале: тогда в регионе насчитывалось 100,6 тысяч безработных.

Всего же работающего населения в области более 1,2 миллиона человек. Из них официальный заработок получают более 1,1 миллиона человек. Если брать ЮФО, аналогичная ситуация складывается в Астраханской области и Республике Адыгея. Меньше всего безработных в Ростовской области (5,1%) и Севастополе (5%).