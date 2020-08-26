Волгоградстат: в Волгоградской области услуги ЖКХ дешевле средних в ЮФО

Говорят, волгоградцам грех жаловаться: коммуналка у нас еще не самая дорогая. Фото: Мария СОЛЕЕВА

От волгоградцев нередко можно услышать жалобы на слишком высокие тарифы на коммунальные услуги. Мол, ползарплаты уходит на оплачу по счетам. Но, люди преувеличивают. По данным Волгоградстата, волгоградцы тратят в среднем на ЖКХ порядка 34% своего дохода. И вообще уверяют, что в Волгоградской области коммунальные тарифы одни из самых низких в Южном федеральном округе. В подтверждение приводят цифры – упрямая статистика говорит лучше всяких слов.

А статистика утверждает, что, например, отопление в Волгограде и области самое дешевое в ЮФО. Для сравнения: в Волгоградской области Гкал стоит 2008,65 рублей, в Ростовской – 2413,65 рублей, в Краснодарском крае – 2603,37 рублей.

По стоимости горячего водоснабжения (140,2 рублей за куб) наш регион тоже занимает предпоследнюю строчку . Дешевле она только в Крыму – 120,8 рублей за куб.

По расценкам на холодное водоснабжение Волгоградская область опережает только Астраханскую область и Республику Адыгею. У нас куб стоит 25,62 рубля, а, например, в Калмыкии - 48,80 рублей, в Ростовской области – 43,8.

Больше всех за услугу «водоотведение» в ЮФО платят ростовчане – 30,9 за куб, дешевле всех – в Адыгее (14,5 рублей) Волгоградская область с тарифом 21,38 занимает пятую строчку в списке субъектов округа.

Пятые мы и по цене на электроэнергию. Для сравнения брали цену у жителей домов без электроплит. Так вот в Волгоградской области 100 кВТ в час стоит 451 рубль, а Астраханской – 501 рубль, в Краснодарском – 502 рубля, в Ростовской – 411. А самая дешевая электроэнергия в ЮФО у крымчан – 304 рубля за 100 киловатт.