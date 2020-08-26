Еще две смерти от коронавируса: мужчина из Ленинска и пенсионер из Волгограда

Фото администрации ВО.

Летальный список коронаввируса в Волгоградской области сегодня, 26 августа, пополнился еще двумя именами. Официально подтвердили смерть от COVID-19 54-летнего депутата Ленинской районной думы Андрея Кожанова. Он скончался еще 10 июня, но в статистику его внесли только сейчас.

Андрей Кожанов, напомним, работал заместителем директора в психоневрологическом интернате в селе Заплавное. Он обратился в районную больницу сразу, как только почувствовал недомогание. Его госпитализировали в Ленинскую ЦРБ, но состояние его стало резко ухудшаться и его перевели в ГУЗ «КБ №4». У него развилась двухсторонняя пневмония. Врачи не смогли его спасти. Как уточняют в оперативном штабе, у мужчины были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Второй умерший мужчина жил в Волгограде. Ему было 67 лет и тоже целый «багаж» хронических заболеваний - сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и органов мочевыделительной системы.

- В больницу он обратился на третий день после того, как заболел. Его в срочном порядке госпитализировали в больницу №4, но болезнь протекала молниеносно. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось, - констатируют в оперштабе.