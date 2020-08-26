Под Волгоградом пожар уничтожил 10 гектаров леса

Фото облкомприроды.

Из-за жаркого и засушливого лета в Волгоградской области сложилась сложная пожароопасная обстановка. Из-за малейшей искры вспыхивают большие пожары. Так, вчера 25 августа в Среднеахтубинском районе загорелся лесной массив. Несколько часов спасатели боролись с огнем. Как сообщают «КП-Волгоград» в областном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, к тушению привлекли 42 человека и 15 единиц техники. Пожар потушили, но выгорели 10 гектаров леса.

Всего в этом году в Волгоградской области произошло уже 33 лесных пожара, которые уничтожили в общей сложности 814,33 гектаров насаждений.

Поэтому чиновники из комитета еще раз обращаются к волгоградцам с просьбой: если вы обнаружили возгорание в лесу, незамедлительно позвоните по федеральному номеру: 8-800-100-94-00, или в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону: 8(8442) 30-89-89 или в службу спасения - 112.

И напоминают, что за нарушение условия пребывания на природе гражданам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 50 тысяч рублей. А за умышленный поджог виновный заплатит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а может и лишиться свободы на срок до 10 лет.