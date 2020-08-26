Двое студентов продавали тяжелые наркотики в Волгограде

Два волгоградских студента стали фигурантами уголовного дела: их обвиняют в сбыте наркотиков. С момента ужесточения наказания за подобные преступления сесть по такой статье – означает провести в тюрьме до 20 лет жизни. Однако это не остановило 17-летнего подростка и его 20-летнего приятеля. С июня 2020 года они распространяли N-метилэфедрон, который еще называют смертельным релаксом, в лесном массиве Ворошиловского района.

Парней задержали сотрудники по контролю за оборотом наркотиков и полицейские ППС как раз в момент, когда они прятали дозы для клиентов. Дому у одного из подозреваемых нашли еще 200 граммов опасного вещества.

- Подозреваемые находятся под стражей. Собранные полицейскими материалы переданы в СУ СК РФ по Волгоградской области для принятия решения, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

После утверждения прокуратурой обвинительного заключения, молодые люди предстанут перед судом.