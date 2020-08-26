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Общество

В Волгограде пенсионный фонд уговаривает родителей получить 10 тысяч на детей

Не все мамы и папы решили воспользоваться выплатой
Эдуард ПальгуновЭдуард ПальгуновЭдуардПальгунов
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Не хотят брать деньги! Или просто не знают, что предназначена выплата. Сложно понять, почему родители, которые могут получить единовременное пособие на детей, до сих пор этим не воспользовались. Из-за пандемии по инициативе президента России Владимира Путина семьям, у которых есть дети от трех до шестнадцати лет, была утверждена выплата в 10 тысяч рублей.

В Волгоградской области Пенсионный фонд начал производить выплаты родителям с июня. Сейчас – конец августа, специалисты ПФР сверили данные и пришли к выводу: мерой поддержки не воспользовались не все. И не потому, что произошли какие-то ошибки или сбои. Семьи сами не обратились в отделения. И теперь в фонде обзванивают волгоградцев и посылают им СМС, чтобы родители с детьми от трех до шестнадцати лет подали заявление для получения десяти тысяч рублей. «КП-Волгоград» рассказали в Пенсионном фонде, что мамы и папы, которые не воспользовались мерой поддержки, могут подать заявление через сайт Госуслуг, а опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ.

Для заполнения заявлений понадобятся документы:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;

- реквизиты банковского счета заявителя;

- документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Подать заявление для получения единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.