В Волгограде пенсионный фонд уговаривает родителей получить 10 тысяч на детей

Не хотят брать деньги! Или просто не знают, что предназначена выплата. Сложно понять, почему родители, которые могут получить единовременное пособие на детей, до сих пор этим не воспользовались. Из-за пандемии по инициативе президента России Владимира Путина семьям, у которых есть дети от трех до шестнадцати лет, была утверждена выплата в 10 тысяч рублей.

В Волгоградской области Пенсионный фонд начал производить выплаты родителям с июня. Сейчас – конец августа, специалисты ПФР сверили данные и пришли к выводу: мерой поддержки не воспользовались не все. И не потому, что произошли какие-то ошибки или сбои. Семьи сами не обратились в отделения. И теперь в фонде обзванивают волгоградцев и посылают им СМС, чтобы родители с детьми от трех до шестнадцати лет подали заявление для получения десяти тысяч рублей. «КП-Волгоград» рассказали в Пенсионном фонде, что мамы и папы, которые не воспользовались мерой поддержки, могут подать заявление через сайт Госуслуг, а опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ.

Для заполнения заявлений понадобятся документы:

- паспорт заявителя;

- свидетельство о рождении каждого ребенка, на которого предусмотрены выплаты;

- реквизиты банковского счета заявителя;

- документы, подтверждающие нахождение ребенка под опекой.

Подать заявление для получения единовременной выплаты можно до 1 октября 2020 года.