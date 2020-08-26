«Волгогазоаппарат» банкротится: двести уволенных волгоградцев трудоустраивают на местные заводы

Некогда легендарный волгоградский завод по производству газовых плит «Волгогазоаппарат» объявил о банкротстве. Продукция перестала пользоваться популярностью, ее заменили импортные товары, но на заводе продолжали трудиться люди, которые теперь оказались без работы.

Речь о двухстах волгоградцах, попавших под сокращение. Власти региона не бросили их в беде: рабочим нашлись места в возрожденном ВЗБТ и на других производствах.

- Стоит подчеркнуть, что порядка 60 сотрудников АО «Волгогазоаппарат» (30% от общего количества) — пенсионеры, еще 11 человек — граждане предпенсионного возраста. Им также предложат имеющиеся в базе вакансии и предоставят возможность пройти переобучение в рамках действующих в регионе проектов для этой возрастной категории жителей., - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

В этом году благодаря инвестпроектам удалось создать 2 тысячи рабочих мест.