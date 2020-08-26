На юге Волгограда внедорожник протаранил тягач и иномарку: трое в больнице

Рискованный маневр закончился больницей. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Массовая авария произошла 25 августа около часа дня в Советском районе Волгограда. 36-летний ростовчанин за рулем «Тойота Лэнд Крузер» ехал по улице Волгоградской в сторону Неждановой. У дома №2 водитель вдруг выехал на встречку, пытаясь обогнать другие машины, но не смог вовремя вернуться на свою полосу движения.

- Он совершил столкновение с автомобилем «Фредлайнер» под управлением 56-летнего жителя Коми. После чего автомашина «Тойота Лэнд Крузер» совершила наезд на припаркованный на правой обочине автомобиль «Митсубиси», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по волгоградской области.

В итоге виновник аварии и два его пассажира получили серьезные травмы и попали в городскую больницу, им уже оказали необходимую медицинскую помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Водителей просят соблюдать ПДД и трезво оценивать остановку на дорогах. Особенно это касается региональных трасс, где часто случаются смертельные аварии.