Подрядчик уложил финишный слой асфальта на новой дороге на улице Электролесовской

Фото: пресс-служба администрации Волгограда

Активные работы по строительству новой дороги в Советском районе Волгограда продолжаются. Сейчас дорожные бригады трудятся на участке улицы Электролесовской от улицы Автомобилистов до ТРК «Акварель». Рабочие завершили укладку двух слоев асфальта. Первый – выравнивающий – имеет небольшой склон, чтобы таяние снега и дожди не оставались на дороге и не портили ее. Второй – финишный – слой асфальта подрядная организация уложила накануне. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, дорожное покрытие имеет повышенную прочность. Площадь проезжей части на возводимом участке составит порядка 25 тысяч квадратных метров.

Кроме самой дороги, рабочие ведут строительство тротуаров. Затем будут установлены 122 светодиодных светильников. Причем фонари не будут в ночное время слепить участников дорожного движения. Поток белого света будет рассеиваться равномерно. Также в ближайшее время подрядчик начнет монтировать ограждения, дорожные знаки и остановочные павильоны.

Первый этап строительства новой дороги на улице Электролесовской должен завершиться в конце 2021 года. Затем строители приступят над работой второго участка – от ТРК «Акварель» до соединения с улицей Кирова. После завершения строительства в 2024 году дорога станет дублером второй продольной магистрали в Советском и Кировском районах города.