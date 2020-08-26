Волгоградцев напугал ночной пожар в центре города

Ночное небо Волгограда минувшей ночью озарило пламя. Пожар случился на улице Мира, недалеко от регионального следственного управления и планетария. На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы сообщение о возгорании поступило в 2.47 26 августа. Проснувшиеся от зарева жители Центрального района городане могли не испугаться от увиденного. Все-таки центр Волгограда плотно застроен домами. Но к счастью оказалось, что горели не жилые здания.

- На улице Мира загорелось складское помещение размером 10x15 м. по всей площади, - сообщили "КП-Волгоград" в главном управлении МЧС России по Волгоградской области.

Огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части оперативно справились с возгоранием. Пожар удалось потушить уже в 3.02. Специалистам теперь предстоит выяснить причины пожара.