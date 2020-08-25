Спартак в городе: Тедеско, Максименко, Ребров, Ещенко и другие красно-белые прогулялись по Мамаеву кургану

Спартаковцы Крал и Жиго. Второй в полете, похоже, успел вздремнуть. Фото: ФК "Спартак Москва"

Меньше суток остается до особенного футбольного матча. Афиша «Ротор» - «Спартак» в особых представлениях не нуждается. Когда-то команды вели очную борьбу за чемпионство. Новая дуэль пройдет при иных обстоятельствах. «Ротор» - новичок РПЛ и пока не добыл в сезоне ни одной победы. «Спартак» наоборот набрал ход и идет в зоне лидеров. Но все турнирные расклады перед началом игры забываются.

«Спартак» прибыл в Волгоград накануне вечером. Параллельно с командой в наш город стали пребывать болельщики красно-белых. Самолетами, поездами, автобусами, машинами. Вообще ожидается несколько тысяч фанатов московской команды, что, конечно, не может не напрягать правоохранительные органы. Болельщики «Спартака» у полиции всегда на особом счету. Так вышло. Но в Волгограде все спокойно, каких-либо столкновений и поводов для беспокойства нет. Все настроены, в первую очередь, посмотреть футбол.

А пока есть время, болельщики посещают достопримечательности города-героя: центральная набережная, памятники культуры, берег Волги и даже необычный для всех туристов скоростной трамвай. Все-таки красно-белых не было в нашем городе 16 лет. Но главным местом притяжения стал, конечно же, Мамаев курган. Вечером вторника прогуляться по главной высоте выбрались также тренеры и футболисты «Спартака». Они почтили память героев Сталинградской битвы. Символ доблести и мужества советского народа в Великой Отечественной войне даст дополнительную мотивацию волгоградским соперникам. Но игроки «Ротора» видят «Родину-мать» ежедневно. У них морального духа должно быть не меньше. И турнирное положение обязывает не отступать ни шагу назад. Поэтому «Спартак» готовится к бою. Об этом накануне игры заявил генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

- Волгоград — хороший футбольный город, болельщики будут поддерживать команду. Они хотят доказать, что способны играть на высоком уровне, поэтому настрой у нас стопроцентный, - приводит слова Газизова Sport24.

«Спартак» приехал в Волгоград боевым составом. Как на их фоне будет выглядеть «Ротор»? Узнаем вечером 26 августа. Матч на «Волгоград Арене» начнется в 19.30.