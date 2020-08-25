В Волгограде снова разрешили партнерские роды

Но мужчин в роддом пустят только со отрицательным результатом на коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября в Волгограде и области снимают еще ряд ограничений, которые пять месяцев назад ввели из-за коронавируса. Наконец-то распахнут свои двери учебные заведения, откроются долгожданные детские садики, заработают вновь спортивные секции и кружки. А еще с 1 сентября в Волгоградской области вновь разрешат партнерские роды. То есть мужья вновь смогут присутствовать при появлении на свет своих малышей. Эту радостную новость сообщили в перинатальном центре №2.

Правда, для присутствия на родах мужчинам придется предоставить ряд справок – без них в роддом не пустят.

В частности, партнеру надо предоставить справку об отрицательном результате теста на ковид (мазок). Такая же справка понадобится, кстати, и самой роженице. И возьмите на заметку – срок годности у этой справки – 7 дней!

Также у партнера роженицы должен быть результат флюорографии сроком давности до 6 месяцев и отметка о том, что он прошел занятия по партнерским родам. Ну и еще с собой мужчине необходимо иметь сменную обувь и чистую одежду.

- А вот в оперблок партнерам пока вход закрыт, так как это зона повышенной стерильности. Поэтому к роженицам, которым показано кесарево сечение, супругов не пустят, - уточняют в перинатальном центре №2.

И добавляют, что партнерские роды – услуга абсолютно бесплатная.