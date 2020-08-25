Из-за пандемии иностранные студенты волгоградских вузов застряли на Родине

Волгоградские студенты приступят к новому учебному году в комбинированном формате Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Не только школы, но и высшие учебные заведения 1 сентября откроют новый учебный год. Студенты вновь вернуться в родные альма-матер. Ведь весной коронавирус всех разогнал на дистанционный режим обучения. Однако и с 1 сентября вузы будут совмещать комбинированный формат занятий. Студенческие пары будут проходить как в очной, так и дистанционной формах.

В режиме онлайн в волгоградских вузах будут учиться иностранные студенты, которые не могут сейчас вернуться с Родины. Границы попросту закрыты. Дистанционный формат предусмотрен и для студентов-медиков, которые работают в инфекционных госпиталях. Об этом на совете ректоров рассказал ректор Волгоградского государственного медицинского университета Владимир Шкарин.

В ходе видеоселектора, который проходило с участием губернатора Андрея Бочарова, было отмечено, что для работы волгоградских вузов изучен российский и зарубежный опыт проведения занятий в условиях пандемии. Также учтены все рекомендации профильных ведомств, чтобы не допустить массового заболевания студентов.

Из-за коронавируса этим летом по-иному прошла приемная кампания. Абитуриенты подавали документы в вузы дистанционным способом. При этом число потенциальных первокурсников меньше, чем в прошлые года, не стало.

- В вузах Волгоградской области сохраняется высокий конкурс — в среднем 4,7 человека на место, - заявил губернатор Андрей Бочаров.

Ожидается, что 1 сентября порог волгоградских вузов перешагнут около 70 тысяч студентов.