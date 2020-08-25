В Волгограде сорок домов на день останутся без воды

Наконец-то школа №91 и жители многоквартирного дома по улице Менделеева, 93 в Краснооктябрьском районе Волгограда будут с нормальным и стабильным отоплением зимой. «Концессии теплоснабжения» построили тут новую блочно-модульную котельную. Раньше, дом и школа получали теплоноситель от частной компании. Но ее владелец из-за нерентабельности отказался дальше снабжать теплом этих потребителей. Концессионеру пришлось в срочном порядке решать проблему.

- Кроме новой автоматизированной котельной здесь также смонтировали около 500 метров новой тепловой сети: трубопровод к школе длиной 40 метров и 415 метров - к дому, - добавляют в ресурсоснабжающей организации.

Подключать новую котельную будут завтра – 26 августа.

В связи с этим придется на время перекрыть подачу воды на несколько улиц частного сектора.

В частности без воды останутся дома по улице Асланова – с №30 по №46, и дома 74-98, 98а, 98б, 100а по улице Менделеева. Воды у этих жителей не будет с 9.00 до 20.00.

- На время отключения жителям частного сектора организуют подвоз воды в бочках, - успокаивают потребителей в «Концессии водоснабжения».

С графиком движения водовозок можно ознакомиться на сайте концессионера.