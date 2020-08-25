«Я ни с кем не общалась, только с соседкой»: как волгоградцы заболевают ковидом

Маска - спасение от заражения ковидом от бессимптомных больных Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области ежесуточный прирост заболевших коронавирусом остается примерно на одном уровне. Каждый день фиксируется порядка ста новых случаев. При сдаче положительных тестов на COVID-19 или уже прохождении лечения в стационарах, пациенты не могут понять, как они могли заразиться. Но коронавирус в воздухе не витает. Он передается исключительно после общения с переносчиками инфекциями.

- Невозможно заразиться, если вы прошли в ста метрах от болеющего человека, - подчеркнул заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. – Однозначно есть период времени плотного общения. Пациенты сначала говорят, что если и ходили куда-то, то только в маске, ни с кем не общались. А потом выясняется, что приходила соседка.

Люди верят в то, что все их родственники и знакомые болеть не могут. А в этом и кроется главная ошибка, уверен Николай Алимов. К сожалению, это не так. Человек, не имея симптомов, может быть носителем инфекции. Только в процессе лечения к пациентам приходит понимание, как произошло заболевание.

В Волгоградской области продолжает действовать ряд ограничений, главное из них – соблюдение масочного режима в местах общего пользования. С 25 августа в регионе стал строже режим использования средств защиты в общественном транспорте. Водители и кондукторы не должны впускать салон пассажиров без масок. Иначе не избежать штрафа. Но люди должны заботиться именно о своем здоровье. Николай Алимов отметил, что медицинская маска до 70% исключает риск заражения ковидом. И ни в коем случае нельзя трогать грязными руками лицо. Это тоже потенциально может привести к заражению.

В регионе также продолжает действовать рекомендация для пожилых людей. Лицам в возрасте от 65 лет и старше лучше оставаться дома до 6 сентября.