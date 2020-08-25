Больше ста волгоградцев с COVID-19 находятся в реанимации

Тяжелых ковидных больных в волгоградских больницах еще много. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Ситуация с коронавирусом в области пока остается напряженной. Пока мы держимся в пределах 2,5 тысячи госпитализированных. Причем новых пациентов поступает примерно столько же, сколько и выписывают, - так вкратце описал обстановку к 25 августа в Волгоградской области заместитель начальника облздрава Николай Алимов.

О том, что ситуация не улучшается говорят и другие цифры: сегодня 109 ковидных волгоградцев находятся в реанимации, 20 пациентов – на искусственной вентиляции легких. То есть число тяжелых больных достаточно большое.

Кроме двух с половиной тысяч человек, которые лежат в больницах, еще полторы тысячи с диагнозом COVID-19 находятся на амбулаторном лечении.

Закрыты на карантин по коронавирусу Клетская ЦРБ, и нейрохирургия в больнице №25 Волгограда, а также хирургическое отделение в Новоаннинской ЦРБ.

Поэтому в регионе до сих пор и сохраняют ограничения по коронавирусу. Параллельно идет дооснащение медоборудованием волгоградских больниц и поликлиник. Сегодня в Волгоград поступило еще два томографа – в поликлиники №1 и №28 города Волгограда. Всего в область поступит 11 томографов, что полностью покроет потребность региона в компьютерном обследовании пациентов на коронавирусную инфекцию.