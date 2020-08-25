Пенсионерка из Волгоградской области перевела лжеброкеру 2 миллиона

Жители Волгоградской области продолжают обогащать мошенников, отдавая им все свои сбережения. Так, 58-летняя пенсионерка из Чернышков доверилась лжеброкеру и в надежде заработать большие деньги перевела аферисту 2 миллиона рублей.

- Злоумышленник убедил женщину поучаствовать в торгах, пообещав крупную прибыль. В период с февраля по май 2020 года пенсионерка частями перевела на счета мошенника более 2 млн. рублей. После того, как лжеброкер перестал выходить на связь, женщина обратилась в полицию, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Увы, но поймать преступников, которые научились обворовывать людей онлайн, крайне сложно. Полицейские проводят оперативные мероприятия и предупреждает волгоградцев: не стоит доверять незнакомцам и уж тем более сообщать им свои персональные данные или переводить средства.