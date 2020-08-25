В Калачевском психинтернате заразились коронавирусом уже 27 человек

Пациентов интерната, заболевших ковидом, перевезли в волгоградский филиал ПНИ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один, уже третий с начала пандемии, психоневрологический интернат в Волгоградской области стал большим очагом коронавируса. На этот раз вспышку COVID-19 зарегистрировали в Калачевском ПНИ. К 25 августа там положительный диагноз коронавируса уже подтвердили у 27-ми человек (в их числе и пациенты, и сотрудники учреждения).

- Сейчас всех этих заболевших людей уже вывезли из интерната. Сотрудников поместили в областной госпиталь ветеранов в Волгограде, а зараженных пациентов – в филиале психбольницы №2. Все получают необходимое лечение. В психинтернат направили сотрудников облздрава. В самом учреждении проводится дезинфекция, за оставшимися пациентами ведется тщательный надзор, - рассказывает «КП-Волгоград» заместитель главы волгоградского областного комитета здравоохранения Николай Алимов.

О том, кто и как занес в этот психинтернат коронавирус, теперь разбираются сотрудники регионального Роспотребнадзора. Свои выводы она огласят по итогу расследования.

Николай Алимов заверил, что ситуация в Калаче-на-Дону находится под контролем. И у облздрава уже есть отработанный механизм действий в подобных ситуациях. Напомним, что большие вспышки коронавируса уже были в Жирновском ПНИ (где в итоге заболели 47 человек), и в Урюпинском психинтернате (где COVID-19 подтвердили у более 200 человек – пациентов и сотрудников).