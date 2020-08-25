Беременные в 7 раз чаще умирают от гриппа: волгоградок призывают сделать вакцину

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Отличить ковид от гриппа в период сезонных заболеваний будет практически невозможно. Особенную опасность это представляет для беременных. Заместитель главного врача ГБУЗ «ВОКПЦ №2» Галина Старкова убедительно просит мамочек из Волгоградской области сделать вакцину. Существует пять причин последовать этому совету уже в сентябре, когда начнется вакцинация.

Первая из них: чтобы тяжело не заболеть. Лечить беременную гораздо сложнее из-за ряда ограничений. И тут на помощь приходит статистика: женщины в положении, заболевшие гриппом, умирают в 7 раз чаще. Если из ста не беременных в больницу с вирусом попадут всего 6 волгоградок, то беременных – 60.

Второе: проблема диагностики в будущем может усложниться из-за одинаковой симптоматики – температуры и клиники ОРЗ. Беременная гриппом рискует попасть в один бокс с ковидной пациенткой. Третье – прием препаратов, который противопоказан. При этом вакцина совершенно безопасна для беременных, ей и стоит отдать предпочтение. Четвертой причиной является здоровье малыша: у переболевших женщин дети погибают в 6 раз чаще или рождаются с отклонениями.

- И последнее: вакцина даст новорожденному антитела от матери. Концентрация антител в крови останется еще несколько месяцев. Уже рожденного ребенка привить невозможно. Также нет разрешенных действующих противовирусных препаратов. В случае вакцинации на 74% снижается риск заболеть малышу, - рассказала «КП-Волгоград» Галина Старкова.