В «Лаборатории безопасности» на колесах волгоградские дети смогут моделировать ДТП и учить правила

Дети будут учить ПДД с помощью моделирования опасных ситуаций на дорогах. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Яркий желтый автобус с надписью «Лаборатория безопасности» - мобильная автоплощадка с новым, современным подходом к процессу обучения волгоградских школьников ПДД. Все уроки будут проходит в игровом формате, а правила детям объяснят не по картинкам, а на настоящих макетах. Ребята и сами смогут моделировать разнообразные дорожные ситуации, затем с помощью теории находить правильные решения. Такая методика позволит не просто зазубрить ПДД, но и действительно запомнить и понять их.

Также школьники узнают, как правильно пользоваться автокреслом, им наглядно покажут самые опасные ситуации на пешеходных переходах и прочее.

Яркий автобус с кучей макетов точно вызовет интерес у школьников. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Внутри автомобиля: велосипеды, самокаты. конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты, элементы улично-дорожной сети, а также модель автобуса, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - На базе этого центра будет проводится обучение ПДД и безопасному поведению в транспортной среде детей в возрасте с 5 лет, родителей и педагогов.