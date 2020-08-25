Дополнительная электричка выйдет на маршрут в день матча Ротора и Спартака

Жителей южной части Волгограда со стадиона развезет электропоезд Краснооктябрьская – Шпалопропитка Фото: Светлана Кириллова

Волгоградские любители футбола с нетерпением ждут матча Российской премьер-лиги между «Ротором» и московским «Спартаком». Счастливчики, которые успели купить билеты на игру, наверняка, уже готовят атрибутику, чтобы во всеоружии придти на стадион. Время начала матча – 19.30. Конечно, не такое позднее, как у недавней встречи «Ротора» с «Сочи». 22 августа стартовый свисток прозвучал только в девять вечера. Тем не менее, завершится дуэль «Ротора» и «Спартака» примерно в половину десятого.

Чтобы болельщики отдаленных от «Волгоград Арены» районов города смогли добраться до дома, назначена дополнительная электричка. Она будет следовать до Красноармейского района.

Электричка № 6329, курсирующая по маршруту Краснооктябрьская – Шпалопропитка, заберет футбольных болельщиков с остановки Мамаев курган в 22.00. Об этом «КП-Волгоград» узнала в пресс-службе Приволжской железной дороги. Прибытие на конечную станцию назначено на 23.00.

Болельщики, которые живут на юге Волгограда, смогут добраться электропоездом и до «Волгоград Арены». Электричка № 6712/6711 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт сделает дополнительную остановку на Мамаевом кургане в 18.48. Отправление со станции Шпалопропитка в 17:50.