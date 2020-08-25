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Экономика

ЖКХ, связь и проезд: на что волгоградцы тратят больше всего денег

На полгода 2020 года жители региона отдали за платные услуги более 75 миллиардов
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Большая часть расходов приходится на коммуналку.

Большая часть расходов приходится на коммуналку.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 75 миллиардов рублей потратили жители Волгоградской области на оплату самых необходимых услуг с начала 2020 года. Почти 82% этих денег уходит на неизменные статьи расходов – ЖКХ, услуги связи, транспорта и прочее. Волгоградстат составил ТОП-5 популярных услуг в процентном соотношении.

По-прежнему львиную долю заработка волгоградцы отдают за коммунальные услуги – более 34%. На втором месте - телекоммуникационные услуги (кабельное телевидение, интернет связь), которые в среднем обходятся почти 17% от общих среднемесячных трат. Далее идут проезд (почти 11%) и образование (7%0).

Фото: Волгоградстат.

Фото: Волгоградстат.

Остальные 18% средств уходит на мелкие расходы.

- Более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, - добавили «КП-Волгоград» в ведомстве.