ЖКХ, связь и проезд: на что волгоградцы тратят больше всего денег

Большая часть расходов приходится на коммуналку. Фото: Евгения ГУСЕВА

Более 75 миллиардов рублей потратили жители Волгоградской области на оплату самых необходимых услуг с начала 2020 года. Почти 82% этих денег уходит на неизменные статьи расходов – ЖКХ, услуги связи, транспорта и прочее. Волгоградстат составил ТОП-5 популярных услуг в процентном соотношении.

По-прежнему львиную долю заработка волгоградцы отдают за коммунальные услуги – более 34%. На втором месте - телекоммуникационные услуги (кабельное телевидение, интернет связь), которые в среднем обходятся почти 17% от общих среднемесячных трат. Далее идут проезд (почти 11%) и образование (7%0).

Фото: Волгоградстат.

Остальные 18% средств уходит на мелкие расходы.

- Более половины объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, - добавили «КП-Волгоград» в ведомстве.