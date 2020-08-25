Законопроект о переходе Волгоградской области на московское время зарегистрировали в Госдуме

Похоже, волгоградцы Новый год уже будут отмечать вместе с Москвой. Фото: Олег УКЛАДОВ

Похоже, до конца 2020-го Волгоградская область вновь переведет часы на московское время. Колесо перемен уже запущено. 22 августа законопроект «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» зарегистрировали в Госдуме и направили главе парламента, а 24 августа документы уже отправили на рассмотрение в думский комитет по охране здоровья. Об этом «КП-Волгоград» узнала с сайта Госдумы РФ.

В пояснительной записке, которую волгоградские депутаты направили «вверх» по инстанциям, сказано, что волгоградцы (в том числе предприниматели) за время жизни по местному времени часто жаловались местным властям на «неудобство проживания в часовой зоне, отличающейся от московской». И, как показал опрос, который в Волгоградской области провели с 25 июня по 1 июля 2020 года, 67,75% проголосовавших жителей, поддержали возвращение региона к московскому времени.

Если власть имущие успеют в ближайшие месяцы провести все процедуры по согласованию, то уже 20 декабря 2020 года в 2 часа ночи Волгоградская область переведет часы на час назад.