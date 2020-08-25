Под Волгоградом грузовик загорелся после столкновения с иномаркой: двое погибших

Фура вспыхнула после столкновения с иномаркой. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Жуткая авария произошла на трассе «Сызрань - Саратов – Волгоград» 24 августа около четырех дня. 43-летний водитель «Ниссан Альмера» из Самарской области вместе с 40-летней пассажиркой ехал в сторону города-героя. По непонятным причинам он потерял управление над машиной и вылетел на встречку. Вернуться на свою полосу мужчина уже не смог и на полной скорости врезался в «ДАФ», за рулем которого находился житель Свердловской области.

А водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Вследствие чего произошло возгорание кабины автомашины «ДАФ», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина сумел выбраться из горящей кабины, а вот находившиеся в салоне иномарки самаровчане получили несовместимые с жизнью травмы. Приехавшие врачи констатировали их смерть. По факту аварии с летальным исходом проводится проверка. Водителей просят быть внимательными на дорогах, во время длительного пути устраивать перерывы на отдых.