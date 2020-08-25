В Волгограде мажору, сбившему насмерть человека, дали 6,6 лет колонии-поселения

Даниил Брудный сбил насмерть человека и трусливо сбежал с места ДТП. Теперь будет за это расплачиваться. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Даниил Брудный, который известен в Волгограде не только тем, что является сыном застреленного в 2014-м авторитета Сергея Брудного, но и тем, что насмерть сбил пешехода и сбежал с оторванной рукой жертвы, отправится за решетку на шесть с половиной лет. Он не смог обжаловать приговор, который вынес ему суд Тракторозаводского района, хотя пытался это сделать. Но Волгоградский областной суд оставил вердикт неизменным. Наказание и так «смягчили» - учли, что у Даниила Брудного двое маленьких детей и нет судимостей – поэтому он будет отбывать срок в колонии-поселении.

- Теперь приговор уже вступил в законную силу, - уточняют в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, эта жуткая авария произошла ночью 2 августа 2019-го на Спартановке. Даниил Брудный, летел на своей «Audi А5» по улице Николая Отрады. Мчался со скоростью выше 100 км в час. И это притом, что у парня даже водительского удостоверения не было. На полной скорости он сбил пешехода. Удар был такой силы, что пострадавшему оторвало руку и переломало ноги. Мужчина скончался. А Брудный, вместо того, чтобы вызвать полицию, трусливо сбежал. Причем вместе с оторванной рукой жертвы, которая залетела ему в салон иномарки. Он положил ее в пакет, чтобы не запачкать кровью обивку салона, и так и ездил с ней сутки, пока его не задержали.