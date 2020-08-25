В бассейне «Дельфин» на севере Волгограда заменили водопровод и систему отопления

Фото: городская администрация.

Спортивная школа «Родина» в Тракторозаводском районе Волгограда постепенно обновляется. Уже отремонтирован зал для занятия гимнастикой, завершаются работы в плавательном комплексе «Дельфин».

Бассейн был открыт в 1979 году и с тех пор там ни разу не менялись инженерные сети. За десятилетия водопровод и теплосети пришли в плачевное состояние. А ведь тут с радостью занимались более 400 детишек разных возрастов. В комплексе предусмотрена зона для малышей глубиной около метра и для подростков.

- Рабочие установили 28 новых радиаторов отопления в бытовом корпусе, где расположены раздевалки и тренерские., - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. - В настоящее время строители занимаются заменой труб водоснабжения, запорной арматуры и установкой двух новых насосов для подачи воды.

Отметим, что для юных спортсменов в Волгограде работают более двадцати школ, в общей сложности их посещают около 11 тысяч детей.