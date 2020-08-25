Озеро лотосов, обитель птиц и Сарай-Берке: экотуризм Волго-Ахтубинской пойме не навредит природе

Уникальный проект, которому не будет аналогов во всем мире, разрабатывают архитекторы Центра «ВЯЗ». Идею создания туристко-рекреационного кластера «Волжская Ривьера» на территории Волго-Ахтубинской поймы высоко оценили на конкурсе Агентства стратегических инициатив по развитию экотуризма в России: она попала в ТОП-30 и стала лучшей в ЮФО.

Главная мысль заключается в том, чтобы объединить естественные биологические зоны инфраструктурой и не навредить природе. Такие места, как озеро лотосов, питомник «Обитель птиц», Свято-Архангельский мужской монастырь, столица Золотой Орды – Сарай-Берке привлекут внимание не только туристов, но и самих волгоградцев, уверены создатели. В планах пешеходные и рекреационные сценарии, зеленые парковки, места для отдыха, а также разнообразные маршруты.

- На территории поймы не предполагается капитального строительства - все конструкции опираются на энергоэффективные технологии возобновляемых ресурсов и максимальную экологичность материалов, - рассказали «КП-Волгоград» в МАУ «ВЯЗ».