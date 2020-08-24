Волгоградку, задолжавшую детям миллион рублей, нашли в подвале

Женщине грозит год колонии общего режима, если она не возьмется за ум. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Трудно понять, когда женщина бросает собственного ребенка. А, когда она бросает троих, да еще и дочерей – это не поддается никакому объяснению. В число таких «кукушек» попала и жительница Дубовки Волгоградской области. Женщина, даже родив трех девочек, матерью так и не стала. Она беспробудно пила, нигде не работала и часто оставляла детей одних. Ее лишили родительских прав и обязали платить алименты. Но она не перечислила малышкам ни копейки. За долгие годы ее долг по алиментам перевалил за 1 миллион рублей.

- Собственности у нее нет, работы тоже. Ее несколько раз привлекали сначала к административной ответственности, потом и к уголовному сроку. Не помогло, - говорят «КП-Волгоград» в региональном УФССП.

Женщина скрывалась не только от детей, но и от приставов. Однажды ее отыскали… в подвале. Она притаилась там, в надежде, что ее не найдут.

- Сейчас на волгоградку завели очередное уголовное дело. Ей уже грозит год лишения свободы в колонии общего режима, - сообщают приставы.

Правда, отмечают, что у женщины еще есть время одуматься и хотя бы начать платить алименты.