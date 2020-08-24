Защитник «Ротора» вызван в молодежную сборную России

Данил Степанов наверняка рад вызову в молодежку. Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» делегирует своего игрока в расположение сборной России. Пусть не основной, а молодежной. Все равно для клуба это почетно. Тем более, что представителей «Ротора» не было в национальных командах с 2004 года, когда волгоградское представительство было и в основной, и в молодежной сборных.

Сейчас вызов в молодежку получил полузащитник «Ротора» Данил Степанов. Футболист, который в волгоградском клубе находится в аренде из «Рубина», уже не первый раз приглашается в молодежную сборную. В его активе 2 сыгранных матча против сверстников из Сербии и Болгарии. Встречи проходили в сентябре 2019-го. А впереди у молодежной сборной России, руководит которой Михаил Галактионов, товарищеские матчи. 4 сентября игра с Болгарией в Химках, 8 сентября – выездной спарринг с Польшей.

Соберется молодежная сборная России на базе в подмосковном Новогорске в период с 29 по 31 августа, сообщает сайт Российского футбольного союза. Вместе со Степановым в списке вызванных игроков 23 человека.